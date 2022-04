Jean-François MALEZIEUX

Constructeur et développeur de valeurs économiques, sociales, sociétales et environnementales, toujours soucieux de l’intérêt général mais conscient des enjeux financiers des PME, groupes et collectivités, depuis vingt ans j'ai piloté et conseille des PME, des BU de Groupe et des centres de profits en gestion privée pour le compte de collectivités avec une vision résultats durables et de projets économiquement rentables dans les univers des services, de la construction et de l'ingénierie.



Dans mon futur à présent , je souhaite mettre à profit mes compétences fortes en Management-Organisation-Stratégie, mon autonomie , ma disponibilité, mon sens de l'engagement au sein d'un groupe ayant le besoin d'organiser, lancer et développer une filiale en France ou à l'étranger qui me permettra d'intervenir sur les 4 dimensions d'une organisation:



- La structure

- Les hommes

- Les systèmes

- La culture (Dans le respect des valeurs du groupe ou de l'entreprise)



Mobile toute France et POUR L'EXPATRIATION EN AFRIQUE, je suis totalement disponible dans les horaires et dans la géographie des déplacements.



Rodé à appréhender et à maîtriser les environnements, les organisations et les métiers, je suis totalement perméable et motivé pour d'autres secteurs d'activités.



Restant à votre écoute!









Mes compétences :

Montage et gestion de projets en PPP

Développement commercial

Animation des DP CE CHSCT

Maitrise d'ouvrage déléguée

Management de la qualité

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Exploitation d'infrastructures publics

Field marketing

Lean management

Ingénierie de projet

Coaching

Évaluation d'entreprise

Restructuration d'entreprise

Piloter des Systèmes de management ISO 9001

Piloter une croissance externe

Construire&promouvoir une image positive

Communiquer efficacement en interne

Communiquer avec les médias

Recruter, former des ingénieurs et architectes,

Manager des cadres

Maitriser les moyens outils méthodes et processus

Droit social et du travail

Droit public et code des marchés publics

Droit des contrats

Délégation de services publics