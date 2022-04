Le concept IXOP relie indissociablement l’Intelligence relationnelle dans les équipes et l’eXcellence Opérationnelle dans les process à la Performance des organisations : I+XO=P!

S'appuyant sur un Bilan Systémique original IXOP de votre organisation dans ses dimensions relationnelles et structurelles, je propose avec IXOP un accompagnement méthodologique et humain à des dirigeants soucieux de la réussite de leur équipe et de la performance de leur organisation.



IXOP c'est :

+ Une analyse renouvelée du fonctionnement de votre organisation

+ Des leviers de performance insoupçonnés pour votre équipe

+ Des actions concrètes et planifiées pour accroître votre efficacité

+ Un ensemble de supports méthodologiques éprouvés à votre disposition

+ Des résultats tangibles ciblés sur vos objectifs

Avec l’ambition sincère de pouvoir vous apporter simplement ce service,

Bien à vous

Jean-François Marchand



Pour me contacter : 06 38 53 74 20 jfmarchand@ixop.fr



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion des ressources

Coordination de projets

Conduite du changement

Navigation

Relations internationales

Gestion du risque

Lean management

Analyse comportementale