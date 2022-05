Pierre-Emmanuel GOLBERY

J'ai 23 ans de parcours professionnel dans 4 grands groupes Philip Morris, Wrigley (Mars) ,Kronenbourg (Carlsberg) UPSA (Bristol Mayer Squibb) .

J ai acquis des compétences très variées dans l ensemble des postes commerciaux que j ai occupé: Vente, Négociation, Trade marketing et Marketing Produit.

J'ai aussi une expérience multi circuits : GMS PROXI IMPULSION CHD.

Ma vocation est de manager des équipes commerciales.

Je suis ouvert au marché essentiellement dans les secteurs de l' agroalimentaire et pharmaceutique.

Je parle un Anglais courant et ai un bon niveau en Espagnol.

Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Stratégie commerciale

Management commercial