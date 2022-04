Jean-François MARECHAL

Depuis 1999 je suis le dirigeant des sociétés Forplex Industrie et Broyeurs Poittemill Ingénierie, spécialisées dans les équipements et les procédés de traitement mécanique des solides divisés.

Notre groupe familiale est actif dans de nombreux secteurs de l'industrie: Industrie des minéraux, Matériaux de construction, Combustibles solides, Chimie, Agroalimentaire, Pharmacie, Cosmétiques,...etc. Nous réalisons des procédés sur mesure et clef en main à l'international.

Aujourd'hui principalement tourné vers le grand export (95% du CA), nous enregistrons une croissance soutenue et nous recrutons des Ingénieurs d'affaires, Chef de projet, Chef de chantier et Commerciaux export.

Je partage avec mon équipe les valeurs humaines de cohésion et de respect mutuel qui sont moteur et gage de performance.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Céramique

Chimie

Ciment

Classification

matériaux

Pharmacie

Process

Séchage