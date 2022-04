Jean-françois MARTEL

• Directeur des Ventes ◦ Responsable Grands Comptes



Commercial et manager confirmé, plus de 25 ans d’expérience dans le déploiement de stratégies de vente ◦ Vision globale du métier : élaboration de politique, animation de réseaux et forces commerciales, suivi budgétaire, pilotage de projets et dossiers grands comptes, interface client et fonctions internes, développement de nouveaux produits, réorganisation et rentabilisation ◦ Pugnace et volontaire, doté du sens du résultat, je souhaite valoriser mon expérience, mes compétences techniques et ma connaissance du marché pour prendre en charge les Grands Comptes et/ou les Ventes d’une structure leader sur son marché, proposant des produits / services à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Gestion de projet

Management

Marketing