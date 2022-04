Jean-François MAYOL

En recherche d'emploi dans le domaine des cellules souches et/ou de la cytométrie.

Depuis 1999, j'occupe un poste de chercheur au Centre de Recherches du Service de Santé des Armées où je travaille sur l'étude des effets des rayonnements ionisants sur les cellules souches hématopoïétiques et sur leur micro-environnement (cellules souches mésenchymateuses, progéniteurs endothéliaux).

Je conduis des recherches in vitro et in vivo permetant de mieux appréhender les phènomènes de mort et de survie cellulaires consécutifs à l'exposition à des rayonnements ionisants.



La cytométrie occupe une place centrale dans mes travaux de recherche et cette discipline est devenue une de mes spécialités (Phénotypages multicouleur, tri cellulaire, clonage).

Je suis membre de l'Association Française de Cytométrie (AFC) depuis 2001, où j'ai été élu au conseil d'administration en 2005. J'occupe le poste de secrétaire de l'AFC depuis 2006.

J'ai participé à la coordination et à l'écriture de deux ouvrages sur la cytométrie en flux ("La Cytométrie en Flux"-2006 ; "Cycle cellulaire et Cytométrie en Flux"-2010 ; Editions Lavoisier)

Je participe comme enseignant dans le DIU de cytométrie en recherche et en clinique (Bonnes pratiques cytométriques ; Apoptose et Viabilité ; Caractérisation des cellules souches)



Mes compétences :

Cytométrie en Flux

Cellules souches

Immunologie

Culture cellulaire

Apoptose

Cycle cellulaire

Radiobiologie

Tri cellulaire

Souris humanisées

Management de projet