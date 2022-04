Jean-Francois MENAGER

Principales compétences développées en qualité de consultant:

-Expertises privées et assistances techniques

-Diagnostics techniques et faisabilités économiques

-Sapiteur auprès des experts judiciaires

-Formation professionnelle des techniciens des collectivités territoriales.

-Assistance juridique dans les domaines de la construction et de l'aménagement

-Assistance à maître d'ouvrage - AMO -

- Conseil dans les domaines legislatifs et reglementaires : Code des Marchés publics, CCAG Travaux, Loi SPINETA, Loi MOP, Marchés privés ( NFP 03.001)....etc



