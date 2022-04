Jean Francois MÉTIVIER

Professionnel des RH depuis plus de 20 ans au sein de Groupes, en mono et multi-sites, dans la Métallurgie, la Plasturgie et l'Agro Alimentaire, j'ai acquis une première expérience dans la gestion et l'administration du personnel pour progressivement prendre la responsabilité d'une fonction RH globale, notamment en animant les relations avec les différentes instances représentatives du personnel.



Je recherche un poste de RRH sur un site industriel, dans la distribution ou sur un site logistique.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Ressources humaines

Formation

Leadership

Gestion de projet

Management

Solutions RH créatives

Recrutement

Team building

Communication interne

Amélioration de process