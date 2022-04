Jean-François MIGNON

AEM Décoration est présente dans la décoration d’appartements et dans la réparation en nature depuis plus de 25 ans. Au fil des ans, tout en conservant son savoir-faire, elle s’est spécialisée dans le support aux assurances.

Elle travaille, à ce jour, avec 9 mutuelles, 3 assurances généralistes, 2 banques-assurances, ainsi qu’avec un certain nombre d’experts en direct, appartenant aux différents réseaux.





Mes compétences :

Assurance

Peinture