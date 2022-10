Jean-François PLY

10 ans acheteur au sein des principales centrales de distribution françaises et depuis 20 ans développeur commercial pour des entreprises Espagnoles (matelas et oreiller à mémoire de forme).



JFP WEBPRODUCTS développe des marques dans le domaine de la décoration et de l'équipement de la maison à destination des sites internet.



"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté." Winston Churchill





Mes compétences :

Direction commerciale

Management

Management commercial

Marketing

Vente

Formation