Jean Hugues CALAS

LEVEL ÉVENT'S est une agence de création, organisation dévénements du mariage en passant par les afters works, cousinade, séminaire, anniversaire, baptême, journée comité dentreprise, kermesse, arbre de noël etc.. dans le Languedoc-Roussillon, Hérault, Aude, Gard

Spécialiste des bons plans, nous arrivons à trouver des idées peu couteuses mais tout aussi intéressantes. Pour les budgets conséquents nous proposons des intervenants de prestige. Notre but cest de rendre votre évènement inoubliable, et de nous faire plaisir également, en relevant des défis en tout genre : scenario original, quantité des invités (beaucoup ou très peu), délai très court ou petit budget. Nous sommes dautant plus intéressés par votre projet, sil est difficile à réaliser.



AUTOUR DE L'ENTREPRISE



C'est une réalité, nous passons autant de temps (si ce n'est plus) au travail qu'à la maison. Alors travailler dans de bonnes conditions simpose.

LEVEL ÉVENT'S est là pour l'organisation de vos évènements en entreprise. Nous vous proposons pour vos séminaires des salles fonctionnelles, un cadre agréable, une bonne restauration et un endroit où loger si besoin. Nous pouvons aussi vous proposer des activités comme des « olympiades » ou autres qui serviraient de moment de détente. Nous organisons aussi des évènements autour dun lancement de projet. Dans lentreprise il y a ceux qui arrivent, ceux qui partent en retraite, ceux qui ont eu une promotion. A ces différentes occasions nous pouvons vous proposer des cocktails. Contactez-nous pour un devis personnalisé en précisant la prestation choisie.



Réunions, séminaires

Évènement autour dun lancement de projet - Road show

Arbre de noël

Départ en retraite

Pot de départ ou darrivé dun collègue

Soirée de fin dannée

Before /After work





Une personne de communication, autonome, rigoureux et force de proposition autour dapproches et solutions innovantes sera à votre écoute.



