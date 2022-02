Jean-Lou POIGNOT

Après de nombreuses années passées dans des fonctions Marketing et Commerciales et en tant qu' Intervenant-Formateur freelance dans différentes écoles de commerce ou d'ingénieurs et universités, me voici maintenant à la RETRAITE (depuis le 1er Avril 2014 !).



Je ne reste pas inactif pour autant:



Bénévolat: Chauffeur-Manutentionnaire à la Banque Alimentaire de Touraine, Saisie de fichiers pour une association de généalogie.

Ballades à moto (Harley Dyna Wild Glide 1340) sur les petites routes de Touraine.

Cuisine, pâtisserie et confitures.

Voyages et séjours aux quatre coins de la France avec une prédilection pour le bord de l'océan.

Etc...



Domaines d'expertises pendant ma période d'activité: Marketing B to B, Lancement et Gestion de Produits, Ingénierie pédagogique, Rédaction d'études de cas pédagogiques, participation à des jurys, Suivis d'étudiants.







Mes compétences :

CAS

Formateur intervenant

Marketing

Marketing b to b

Pédagogie