Jean-Louis CRUNELLE

Je suis depuis peu Responsable OPC pour une collectivité Territoriale. Un nouveau virage professionnel après avoir été Projeteur Installation Générale spécialisé Fluides pour ATEIM ( expérience très enrichissante en de nombreux points) et détenteur d'un Master pro en Développement des Territoires et Littoraux. Se remettre en cause n'est pas chose aisée mais cela apporte énormément.



Mes compétences :

AUTOCAD

PDMS

Bureau Etudes

Tuyauterie

Réseaux

PDMS DRAFT

PDMS ISODRAFT

Microsoft Project