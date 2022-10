Jean-Luc DOMAS

'BOOSTER' de PERFORMANCE DURABLE, ...RÉVÉLATEUR d'EXCELLENCE



Mes ACTIVITES: STRATEGIE- FINANCEMENT- TRANSMISSION

Notre client est l'entrepreneur, le créateur d'entreprise innovante, le développeur...le dirigeant visionnaire en charge de l'innovation tant technologique que marketing,...



Il est aussi acteur de la Croissance Externe en quête d'entreprises cibles à acquérir,

ou bien vendeur de son entreprise, en recherche d'un repreneur



Pour eux, nous privilégions les idées opérationnelles aux conseils... et nous accompagnons leur mise en oeuvre.



STRATÈGE/ MANAGER d'EQUIPES & de PROJETS/ CONSEIL & FORMATEUR

25 années de direction/management commercial et technique dans l’ingénierie, l'animation d'équipes, le développement d'affaires, la direction de projets et la gestion de centres de profit en BtoB, tant dans les services qu'en milieux industriels et BTP.



Manager expérimenté, j'ai opéré pour de grandes entreprises internationales, et pour des PME/PMI dans les secteurs:

* Informatique industrielle: développement-intégration de logiciels

* Bâtiment/TP : archi/prescripteurs, promoteurs-constructeurs, lots techniques

* Industries diverses: mécanique-métallurgie, pharmacie, chimie, bois,…

* Ingénierie: Traitement Eaux, Recyclage-Déchets, Environnement, Climatique

* Maintenance en sites industriels Seveso II : chimie, déchets, énergie,…

* Collectivités territoriales / Zones d'activités, Immobilier d'entreprises: dév. économique régional

* Formation professionnelle : ingénierie pédagogique, animation-intervention

* Sourcing international et direction de projets en ASEAN et en Afrique.

* Organisation événementielle, salons, congrès.



Mon parcours professionnel est varié d'expériences multiples et riche de relations humaines.

Ma vie professionnelle est fermentée de mon implication forte dans des projets d'entreprises passionnants, des diversifications innovantes, des challenges commerciaux ambitieux, et des réussites en équipes où je développe un véritable sens du service et de la création de valeur.



Je suis à votre écoute, à la fois exigeant et bienveillant, pour vous accompagner, en équipe, dans vos projets

www.btee.fr



Mes compétences :

Transmission d'entreprise

M&A

Fusions acquisitions

Innovation

Recherche de financement

Formation professionnelle

CrowdFunding

Création d'Entreprises

Business development

Responsabilité sociétale des entreprises

Valorisation du capital Immatériel

Développement durable

Private equity