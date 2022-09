Jean-Luc GUÉNAN

Professionnel du métier de la maintenance et d'assistance technique, sur l'optimisation process , maintenance planifiées, ainsi que sur la formation niveau 1, 2 et 3 . J’ai pu maîtriser de solides compétences dans le domaine technique, Par ailleurs grâce à mes différents postes occupés durant ma carrière j’ai acquis le sens de l’organisation et de la gestion de maintenance.



Dans le déroulement de ma carrière professionnelle, j'ai su m'appuyer sur mon relationnel, ma force de conviction et ma motivation pour mener à bien les projets qui m'étaient confiés et y faire adhérer les acteurs de l'entreprise.



Cela m’a conduit à une connaissance approfondie des besoins techniques, et des moyens nécessaires à la maintenabilité des outils de productions.



Avec un besoin d'évolution professionnelle permanente validée par de la formation continue avec des postes évolutifs orientés vers la maintenance et le management. ce qui m'a permis d'obtenir en 2007 un Bac pro maintenance industriel et en 2009 un BTS maintenance industrielle





Mes compétences :

Tpm

Organisée

Sens du relationnel

Esprit d'équipe

Karaté

Gestion de projet

Maintenance Industrielle

Management

Microsoft Office XP

Gestion maintenance

Amélioration continue

Animer des réunions technique

Gestion de portefeuille

Automatisme, mécanique, électrique