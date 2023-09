Jean-Luc GULI

Expert dans la mise en place des architectures systèmes et réseaux, des centres de données, ainsi que la conduite des projets IT tels que les déménagements des filiales, la création ou la fusion des agences sur la partie IT et sécurité (l’intrusion, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance) selon les normes en vigueur et les exigences groupes.

Ma carrière professionnelle m'a permis d'avoir une approche et une expertise dans différents domaines. Très polyvalent, j’ai la capacité de travailler sur différentes plateformes. Persévérant, soigneux et méticuleux dans mon travail, je suis apprécié pour ma bonne humeur et mon esprit d’équipe.



Aujourd’hui, j’ai décidé de rester dans la gouvernance IT, la sécurité des systèmes information et le management des équipes techniques. Passionné par les nouvelles technologies, je suis également expert en électronique, étant donné que ma carrière a commencé dans ce milieu.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

System Administration

expertise dans Management

Windows Server

Microsoft Windows Server 2012 R2

Linux CentOS

VMware

Centreon

CATIA

COM/DCOM

Virtualization

SDIS

Enfin

ITIL