Jean-Luc LALA

17 années de Grande Distribution m’ont donné l’opportunité de connaître le fonctionnement de différents groupes en France et au Luxembourg.



J’ai également eu la satisfaction d’ouvrir une quinzaine de points de vente avec toute l’organisation que cela implique du point de vue technique et humain.



Je dispose d’une expérience de moniteur formateur terrain que j’ai développé sur tout l’Est de la France ainsi qu’une expérience dans le management d'équipe de plus de 15 ans.





Mes compétences :

Formation

Autonomie

Animation de formations

Management