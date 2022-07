Jean Marc KHERRI

Manager reconnu et confirmé dans le transport et la logistique, j'ai acquis une expérience professionnelle de plus de 20 ans au sein de sociétés reconnues (GEODIS, AIR FRANCE, CHRISTIAN SALVESEN, GO SPORT, JET SERVICES, AGS DEMENAGEMENTS). Intervenant actif et efficace dans le domaine opérationnel avec une forte capacité de persuasion, concepteur de projet, gestionnaire de compte d'exploitation, négociation de prestations, encadrement et optimisation des moyens humains et matériels.

Je suis sans cesse à la recherche de nouveaux défis. Nouvellement détenteur depuis début janvier 2011 de la capacité de transport de personnes, j'explore les possibilités d'orienter ma carrière vers ce type de transport. Projet de creation d'entreprise en cours



Mes compétences :

négociation contrats et prestation

Management

conduite de projet

Manager

Transport

Encadrement

B to B

Logistique

B to C

Gestionnaire