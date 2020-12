Jean-Marc VILLEDON DE NAIDE

Fort d'une expérience significative de plusieurs années d'expatriation en Afrique, très riche en management, j'ai pu mettre en exergue mes qualités professionnelles acquises durant vingt neuf années au sein de l'institution militaire, où j'ai occupé des fonctions à responsabilités différentes au gré des affectations en métropole, outre-mer et à l'étranger. En outre, disposant d'une formation en électrotechnique, et en électronique axée sur la Radiocommunication, je maîtrise un large spectre dans ce domaine.



Par ailleurs, j'ai conduit la fonction maintenance en Radiocommunication sur des théâtres d'opérations militaires où l'aptitude et la promptitude dans les interventions techniques étaient de mise. Mes qualités de meneur d'homme, de cadre de contact à l'écoute d'autrui sont mises en valeur au travers de mes notations. Doté d'une forte capacité d'adaptation aux situations nouvelles, je suis autonome et rigoureux dans l'accomplissement des missions.



Mes compétences :

Management

Radiocommunication

Telecom