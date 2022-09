Jean-Marcel BAROU

Intégrateur SIRH



AD HOC RH CONSULTING



vous accompagne dans l'implémentation dune solution de gestion SIRH « Lucca » simple et à la carte, adaptée à votre projet.

(Gestion Congés et absences, notes de frais, dématérialisation des bulletins de salaire, gestion SIRH, Entretiens et Objectifs, Rémunérations, Gestion des Temps)

Compétences : Comptabilité financière · Comptabilité · Gestion de projet RH · Systèmes d'information des ressources humaines (HRIS) · Informatique décisionnelle CRM



Certifié Solutions Lucca



Mes compétences :

Project management

Informatique

Animation de formations

Informatique de gestion

Gestion de projet

Gestion financière

CRM