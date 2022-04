Jean-Michel BRUNNER

Après plusieurs années dans une grande institution patrimoniale en tant que chargé d'études documentaires, je suis aujourd'hui installé à mon compte.

Documentaliste et archiviste, j'apporte mes compétences et plusieurs années d'expériences aux PME qui rencontrent des problèmes ou sont en proie à des interrogations prégnantes sur l'état de leur documentation et de leurs archives.

J'établis un diagnostic sur la situation actuelle afin de proposer des améliorations qualitatives et quantitatives ainsi que des formations personnalisée.

L'objectif est de gagner rapidement un temps précieux dans le traitement des documents gérés quotidiennement par toutes les entreprises.



Mes compétences :

Collections

Culture

Dématérialisation

Documentaire

Documentation

GED

Iconographe

Informatique

Informatique documentaire

