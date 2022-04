Jean-Michel BUISINE

J'ai travaillé plus de vingt ans dans la même société, grâce à cela mes compétences ont évolué puisque toutes ces années m'on permis de me former sur divers systèmes comme le management avec ses différentes techniques de communication, les plannings et son lot de respect social, les commandes et la rigueur à tenir pour une bonne gestion financière, etc. etc.

Je suis fier de ce parcours professionnel et serais ravi d'en parler avec vous sur ce réseau social.





Mes compétences :

Anticiper

Attentif

Bon esprit d'analyse

Esprit d'analyse

Observateur

Sens de l'adaptation