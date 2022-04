Jean Michel CABIN

Mon métier,

La maitrise de tout le processus technico financier de l’aménagement urbaine et de la construction sur des opérations complexes et à forte valeur ajoutée.

Le développement d’un réseau de facilitateurs d’affaires permettant la réalisation de projets à forte valeur ajoutée.



Mon expérience,

Une maitrise de la HQE et du Développement Durable, une assistance pluridisciplinaire et stratégique associé à une assistance à la mise en œuvre





Une double compétence technique et commerciale ....



Si voua avez besoins de ces compétences et expériences ...RENCONTRONS NOUS ....!!!!!



Je suis actuelle en recherche active donc à votre disposition au: +33 6 31 25 35 93 ou par courriel à jm@jmcabin.fr



Mes compétences :

Directeur de projets et programmes

Directeur business unit

Management d'équipe

Management de projets

Direction technique

Direction du développement

Direction générale et / ou multiple

Programmiste immobilier

Directeur de projet

AMO

Management

Consultant