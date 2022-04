Jean-Michel CARRIER

Fort d’une expérience de plus de 20 ans en R&D, mes compétences s’étendent à tous se aspects : que ce soit la simulation, la conception, le prototypage, l'industrialisation, la qualification, l’interface avec les usines et les laboratoires internationaux.

J’ai acquis dans cet environnement, une expérience de management des hommes et des projets R&D.





Curieux, tenace et dynamique, ayant une forte sensibilité technique et attiré par les hautes technologies et l’informatique, j’ai plaisir à trouver les solutions efficaces tant techniques qu’organisationnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet