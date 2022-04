Jean Michel COSTALLAT

Dessinateur de métier en conception mécanique.

A travailler en Europe du Nord en tant qu'Expatrié: Belgique, United Kingdon Nord-Centre-Sud, Ecosse, Pays Bas .

Et autres pays EGYPTE, TUNISIE, BRESIL, CHINE en etudes d'execution. pour les chemins de fer.

Parlant l 'Anglais, je me déplace sans difficultés dans divers pays Anglophone et autres

Connaissance du métier de Caténairiste en Bureau d'étude , j'ai facilité à exploité cette maitrise en assistance technique, surveillance travaux, suivie de chantier à l'export .

A ce jour , rattaché a la cellule Controle Externe des Etudes d'Execution de la LGV Sud Europe Atlantique

basé à Poitiers



Mes compétences :

Dynamique

Microsoft Office

Internet

Autocad

Avec Furrer Frey design

Staging design

Dimensionnement support