Jean-Michel COUREU

Ouverture de mon cabinet de conseil AWSI.

AWSI vous offre son expertise au service de ce que vous souhaitez voir avancer afin de clarifier et prioriser l’échelle de vos valeurs et de vos objectifs au sein de votre environnement actuel.

Son dirigeant s’appuie sur 20 années d’expérience dans un milieu industriel B to B ; en particulier à définir la politique commerciale, la proposition de valeur, leurs mises en place ainsi que le management quotidien au service de ce qui a été défini.

Aide à la (re)structuration de l’offre et de l’organisation.

Conseil et accompagnement sous forme d’audit et/ou formation des dirigeants d’entreprise et des directeurs commerciaux, marketing, achats et ressources humaines.

En amont ou en cours des phases suivantes :

- Problématique ponctuelle organisationnelle ou structurelle récurrente.

- Création, développement et transmission de l’entreprise.



Mes compétences :

Commercial

Technico commercial

Vente

Négociation

Management

Métallurgie

Développement commercial

Export