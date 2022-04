Jean-Michel DANGUY DES DÉSERTS

Issu de l'Ecole de la Chambre de commerce et de l'industrie de Troyes (depuis 1992, ESC Troyes), j'ai commencé par créer successivement deux SSII : l'une dont la vocation était la création et l'édition de logiciels de gestion, l'autre l'intégration de solutions informatiques packagées pour PME (Sage, Ebp, applications métiers).

1994, directeur informatique, pendant une dizaine d'années d'une entreprise de services (Qualis : 80 personnes, 15M€, certif iso 9002, Sage ligne 100).

2005, j'ai créé un poste de consultant fonctionnel dans une structure dédiée à la visio-conférence pour développer un nouveau centre de profit axé autour de technologies complémentaires : web conférence et web collaboration (Comiris Technologies, déploiement interne Sage ligne 100 compta et gestion).

2009, avec le support du groupe Axa, développement d'une agence dédiée à la protection financière, approche par un bilan et un suivi social et patrimonial des particuliers et familles.

depuis 2014 : donner du sens à mon engagement professionnel, j'intègre le service administratif et financier d'un groupe scolaire privé (plus de 2000 élèves, école, collège, lycées général et pro, enseignement supérieur) avec pour mission la partie administrative et financière des familles des élèves. J'ai également pris des engagements bénévoles comme président d'OGEC (organisme de gestion de l'enseignement catholique) d'un lycée professionnel.



Mes compétences :

Consultant