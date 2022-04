Jean-Michel DONNER

Jean-Michel est un Business Leader ayant à son actif plus de 20 ans d'expérience réussie à des postes de Direction générale et Management de business matures ou en développement dans le secteur de l'IT. Dynamique, polyvalent et visionnaire, associant un profond sens commercial et esprit d’entreprise tout en s’appuyant sur une riche palette de compétences acquises par l’expérience en environnement international et complexe. Manager créatif et engagé dans la résolution de problèmes et situations critiques. Professionnel efficace dans la mise en œuvre de plans stratégiques et le pilotage de la croissance, impliquant de multiples compétences avec un rythme de travail rapide et exigeant, tout en respectant budgets et délais. Forte capacité à communiquer et négocier à tous les niveaux par un échange constructif et collaboratif. Leader reconnu, attentif à la compétence et la motivation des équipes. Talent établissant des relations d’affaires et des partenariats durables conduisant à la création de valeur et d’avantages concurrentiels. Décideur axé sur les résultats et la performance avec l’excellence du service Client comme priorité d’action. Français et Anglais courant.



Principales expériences :



- Direction générale : Responsabilité de centres de profit, Ventes, Marketing, Finance, Operations, Relations sociales, Communication et RH.

- Transformation de Business : Large expérience en retournement de "Business Models", restructuration d'entreprises avec mise en place de plans de croissance profitables.

- Strategic Outsourcing Ventes & Développement : Etablissement de propositions de valeur au niveau des Directions générales dont optimisation du coût de l'IT, financement et alignement stratégique.

- Direction commerciale : Forte expérience en management d'organisations commerciales pluri-disciplinaires (Hardware, Software, Services) dont implémentation d'une culture de la performance et de l'exécution des cibles en environnement concurrentiel.

- M&A : Track record en spin-off d'Entreprise, Operating Partner expérimenté opérant sur le secteur du High Tech.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Internet

Communication

Management

Conseil

Marketing