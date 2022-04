Jean-Michel DUBOEUF

Délégué Territorial Cabestan sur le département du Rhône, associé et membre du Conseil d'Administration de la SCOP :



- Accompagnement des professionnels du bâtiment et de l'ingénierie souhaitant tester et développer leur activité en étant déchargé des contraintes administratives en choisissant de devenir entrepreneur salarié de la Coopérative d'Activités et d'Entrepreneurs (CAE).

- Développement de la structure, développement du réseau et de la coopération, des partenariats public/privé et de la communication sur le principe des SCOP et de l'Entrepreneuriat Salarié.

- Relationnel clients et fournisseurs, visites chantiers et gestion des litiges.



Auparavant :

Conseiller à la création d'entreprise pendant plus de 6 ans :



Conseiller à la création d'entreprise successivement au sein des Boutiques de Gestion (BGE) Action Conseil et Activ Conseil, de la société Mosaïc et avec le cabinet Initiative :



- Accompagnements à la création/reprise d'entreprise, orientation sur les partenaires, évaluation et formation des créateurs.

- Formateur sur la partie marché/marketing, aspects juridiques et financements de la création d'entreprise. (stages IDECLIC Formation, Région RA).

- Essaimage d'entreprise dans le cadre de PSE.

- Consultant en cession/reprise, formé à l'évaluation d'entreprise, diagnostic, élaboration de plans d'affaires et négociations entre les parties.



Mes compétences :

Conseil en création/reprise d'entreprise

Formateur en structuration de projet d'entreprise

Partenariat public privé

Gestion financière des comptes

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Accompagnement collectif

Gestion des litiges

Gestion de projet

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Réseau

Formation de groupes de créateurs

Animation d'équipe de conseillers