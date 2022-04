Jean-Michel ESCOLA

Docteur en Biologie et Maître Auxiliaire en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)



Je propose :

- préparation PACES 1ère année de Médecine.

- des cours d'appui et de soutien scolaire en SVT au lycée

- des lectures et corrections de thèses en Biologie (Anglais et Français)



Je possède 18 ans d'expérience dans la recherche universitaire et clinique dans le domaine des Sciences du Vivant et plusieurs années d'expérience dans l'enseignement.





Mes compétences :

Études cliniques

Recherches Bibliographiques

Rédaction

Relecture

révision

Traduction