Jean-Michel FOURNIER

Professionnel de l’audiovisuel et de la musique avec 20 ans d’expérience, dont 10 en télévision, compétent sur nouveaux supports web et mobile. Créatif, rigoureux, avec un bon esprit d’équipe et le sens de l’écoute du client. Formation en publicité. Expérience de l’encadrement et de la coordination de projets



COMPETENCES



Réalisation: conception et réalisation d’émissions en direct, de magazines, de génériques et d’habillages pour la télévision. Conception et réalisation de vidéos de A à Z (prise de vue, ITV, montage, composition de musique originale, mixage, encodage).



Montage et mixage: montage vidéo et audio, mixage, compression, encodage pour diffusion sur supports web et mobiles. Maîtrise des logiciels Final Cut pro, Adobe After effects, Adobe première, Logic pro, Cubase, Live.



Cadrage: Prise de vue et interviews en extérieur et studio, en bétacam et vidéo numérique. Maîtrise des techniques d’insertion de fonds.



Son et musique: composition de musiques originales, mixage, montage audio et musique, ingénieurie son.



Mes compétences :

Cameraman

Réalisateur

Musicien

Monteur

Cadreur