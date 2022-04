JMG Coaching & Consulting - Founder

Airbus - Human Resources Senior Business Partner Blagnac

Astrium, an EADS company - Munich (Germany) - Head of Competence and Learning

ASTRIUM, an EADS company - Munich(Germany) and Toulouse - Head of Procurement - Direct Materials Commodity Management

ASTRIUM, an EADS company - Bordeaux and Toulouse - Head of Procurement - Direct Materials Operations

EADS SPACE TRANSPORTATION - Bremen (Germany) - International Senior Procurement Manager

ALCATEL SPACE(aujourd'hui TELESPAZIO)- Kourou - Responsable de Maintenance et Opérations

ALCATEL SPACE(aujourd'hui THALES ALENIA SPACE) - Toulouse - Ingénieur composants - Responsable Projet

APSIDE - Toulouse - Ingénieur Composants Hyperfréquence