Hervé CHOPIN

"Ce que nous pensons, ce que nous savons ou ce que nous croyons, a, à la fin, peu de conséquences. La seule chose qui compte cest ce que nous faisons" John Ruskin.



Mon parcours s'est construit sur des fondations solides (grands groupes), puis j'ai rejoint des ETI/PME pour contribuer activement à leur développement, et j'ai également nourri mon envie d'entreprendre en créant une TPE.



J'évolue depuis 30 ans dans les secteurs aéronautiques, espace, défense et plus largement transports, et d'autres secteurs tels que énergie et environnement, au sein d'entités concevant des systèmes (satellites, avions commerciaux et militaires, automobiles, télécom), et d'autres offrant des services d'ingénierie high-tech pour l'industrie de pointe y compris des missions de conseil aux entreprises.



C'est au cœur de la gestion des équipes et du développement de projets (commerciaux, marketing, stratégiques, économiques, sociaux/sociétaux) que j'exprime pleinement mes compétences et savoirs faire/savoir être.



Ma formation est double ingénieur / MBA, et j'apprécie de travailler dans un contexte international. Mes actions et réalisations sont fortement orientées efficience des organisations et rentabilité financière.



La majorité de mes étapes professionnelles m'a permis de prendre conscience du rôle majeur que joue l'innovation (technologique, organisationnelle, économique, sociale/sociétale) dans la compétitivité des entreprises et le développement économique de nos régions et de la France. J'ai côtoyé de nombreux acteurs de la recherche et de l'innovation et j'ai monté des projets collaboratifs dans le cadre de financements régionaux, nationaux et européens.



Homme de terrain, j'interviens également en qualité de consultant en développement sur des projets d'éco-innovation, pour le compte de PME engagées dans des opérations publiques collectives (CCI, Conseil Général, Direccte) et impliquées dans divers secteurs industriels. J'attache une attention particulière à échanger mes points de vue avec les chefs d'entreprise.



Homme de réseaux, je participe au rayonnement local de clubs de chefs d'entreprises (Galaxie, GIPI, 60000 rebonds) et je promeus les vertus d'une économie sociale, solidaire et durable au travers de ma contribution au CM2D (Club des consultants en management du développement durable).



Et enfin, j'ai également travaillé à l'étude de dossiers de cession dentreprise, de recherche dinvestisseurs en France et à l'étranger, développant de ce fait une connaissance des mécanismes de reprise.



Mes compétences :

Conseil

Management

Direction générale

Marketing

Commercial

Profit and Loss Accounts

Leadership

Business Development

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion des ressources

Transformation digitale

Cybersécurité