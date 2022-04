Jean-Michel GILOT

Promouvoir, mieux faire connaître, développer une audience, la fidéliser, valoriser une offre ou une marque, ou tout simplement vendre plus ou mieux : c'est mon métier. Pour atteindre vos objectifs de communication ou de marketing, je mobilise tous les leviers traditionnels, mais je sais aussi concevoir et mettre en oeuvre des stratégies inventives qui créent la différence dans un monde saturé d'informations... et de sollicitations ! Souvent pionnier dans l'utilisation de dispositifs devenus par la suite des standards, la base de ma réflexion demeure l'homme, avec ses aspirations, ses besoins et ses usages.



Innovation & startup-friendly... Cela va de soi !



Actuellement disponible pour de nouveaux défis :

06 16 47 25 99 / jeanmichel.gilot@gmail.com



Mes compétences :

Publicité

Communication

TIC

AMOE

AMOA

Management de projets

Marketing digital

Digital

Stratégie digitale

Community management

Marketing stratégique

Gestion de projet

Web

Social Media Management

Management

Marketing en ligne

Réseaux sociaux

crowdsourcing