Jean-Michel GRAILLOT

Assistance Public - Hôpitaux de Paris (2008 à aujourd'hui)

Management du projet de mise en place d'un outil de SIRH pour les 100000 agents de l'APHP, et déploiement de l'ERP de SAP sur les 40 établissements.



Neopost (2000 à 2008). Membre du Codir

Création de la DSI et mise en place des équipes, impliquant la gestion de larges projets stratégiques ERP (SAP) ,PLM, CRM, réseaux.

Grande expertise des processus transversaux d'entreprise.

Management de plusieurs équipes projet, d'équipe de support, et de production.



Case Groupe CNH (1991 à 2000) Membre du Codir

Réalisation de projets de type ERP, Supply Chain et Infrastructure

Reponsable du support informatique et de la production pour l'ensemble des sites français.



Mes compétences :

DSI