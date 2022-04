Jean-Michel GUIRADO

Développeur expérimenté de programmes complexes en Supply Chain, appareils médicaux, développement de processus industriels, assurance qualité, management des risques industriels, anti-contrefaçon, pour les industries biotech et automobile.



Expertise :

• Programmes qualité

• Lancement de produits pharmaceutiques

• Gestion des risques industriels

• Anti-contrefaçon et protection des marques

• Formation; développement de programmes et matériel de formation

• Développement stratégique: études de marché, business cases, analyse fonctionnelle

• Dispositifs d’administration de médicaments, par aérosol, injection ou spray

• Développement de processus de fabrication

• Audit Qualité



Mes compétences :

Gestion des risques industriels

Dispositifs médicaux

Industrie pharmaceutique

Analyse fonctionnelle

Formation

Biotechnologie

Lancement de produits

Chaine logistique

Audit qualité

Management de la qualité