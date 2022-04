Jean-Michel JAUREGUY

Actuellement, j'exerce le métier de chef de projet depuis dix ans chez OCTIME, dans le domaine de la Gestion des Temps et des Plannings.

En qualité de Chef de projet et Analyste Réglementaire et Paye, j'interviens :

- en assistance auprès de la Maîtrise d’œuvre de grandes entreprises publiques et privées sur des problématiques d’organisation et d’accompagnement autour de la gestion des temps et de l’activité

- sur le paramétrage des accords d’entreprise (Audit, développement et Formation sur le Réglementaire)

- sur le paramétrage des interfaces Paye (Analyse, développement et Mise en place)



TYPES D’INTERVENTIONS

• Etudes d’organisation

• Accompagnement, Conseil

• Audit, Paramétrage, Formation sur la partie Réglementaire OCTIME

• Audit, Paramétrage, Formation sur la partie Interfaces-Paye OCTIME



Quelques clients récents :

• SDIS 64 et SDIS 13 : 11.000 Agents sur 200 sites

• Centre Hospitalier de PAU : 3.000 Agents et 500 Médecins sur 1 site

• Groupement des Cliniques de Bordeaux : 2500 salariés sur 10 sites

• Groupe CAPIO : 12.000 salariés sur 25 sites













Mes compétences :

MVS Mainframe

Oracle Database

Windev

SQL