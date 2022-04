Jean Michel JOUSSET

Flux de données, flux financiers, work-flow, les échanges entre les acteurs sont le trait commun à l’ensemble de mes expériences. Et par l'optimisation des processus pour fluidifier la transmission de l’information, la reconnaissance des points-clefs où se crée la valeur et se mesure la qualité, j'ai pu contribuer à améliorer la performance globale de l'activité.



Mon parcours est guidé par l’adhésion à des projets innovants, la curiosité et la capacité à intégrer de nouveaux concepts et industries, et la volonté d’amener des solutions pragmatiques et pérennes.



Mes 10 années à l'AFPA m'ont permis d’œuvrer à doter cette vénérable organisation d'une force commerciale structurée afin d'affronter les différentes mutations du marché de la Formation Professionnelle qui ont occurré depuis 2008.



Les différents projets que j'y ai dirigés m'ont permis d'intervenir sur l'ensemble des axes amenant à la structuration et au changement d'une ligne métier.



* par l'outil : en tant que maître d'ouvrage de l'ERP de gestion commerciale

* par le processus : en participant à la rédaction des processus de la relation-client et en accompagnant les équipes sur le terrain dans leur appropriation

* par le pilotage : en produisant les outils de suivi et de contrôle de l'activité commerciale



Cette expérience et celle acquise dans le domaine du Marketing Direct, je la mets dorénavant au service du développement de la Formation Continue au sein de l'Université Technologique de Troyes.



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Marketing

Management

Formation

Data warehousing

Reporting

Gestion des données