Jean-Michel KHIAT

Actuellement Senior Architect chez IBM Interactive, j'ai mis en place dans ma carrière des méthodes et des technologies au service de mes clients dans de nombreux secteurs d’activité : industrie, automobile, parfumerie, négoce, énergie, santé, transport ou finance ; en France et à l’international



De 2012 à 2017 je suis Directeur de Projets et Lead Architect pour groupe de négoce B2B. J’ai pu mettre en œuvre avec succès de nombreux projets dans les domaines :

MDM multi-domaines (Master Data Management),

Stratégie SOA (Service Oriented Architecture) et mise en œuvre de solution ESB et ETL.

Solution PIM (Product Information Management) pour gérer et enrichir les données articles pour alimenter le marketing et une stratégie multicanal de distribution.



Mise en place d’une méthode AGILE Scrum. Product owner sur 3 Produits autour des notions d’architecture de flux d’intégration et d’applications de référentiels Groupe.





Quelques Mots clés :

Architecture, Directeur de projets, IBM, Master Data Management, MDM, PIM, SOA, Design Authority, Enterprise Architecture, ESB, ETL, EDI, Collaboratif, GED, mobilité, BPM, Google, eCommerce, BI, Scrum, AGILE, Product Owner, International, anglais, Consultant, Practice Leader.