Jean-Michel LAVEDAN

Formateur enseignant (Vente & Commerce) à l'Ecole des Métiers de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hautes Pyrénées (ancien CFA) depuis le 1er septembre 2015

Spécialisé dans le management et la commercialisation de services

Formateur et animateur

Certifié Arc-en-Ciel & Success Insights

Coach sportif



Mon expertise :

Une parfaite connaissance des outils de développement du service associée à la maîtrise des sciences du comportement développées dans mes missions d’accompagnateur, tant d’entreprises que du domaine sportif, me permettent de préparer efficacement et de manière pragmatique :

* Les commerciaux

* Les cadres

* Les dirigeants

Dans la relation à leurs clients et à leurs équipes.



Mes compétences :

Team Building

Conseil

Communication

Sport

Management

Pédagogie

Formation

Coaching