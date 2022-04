Jean Michel LE LABOURIER

Aujourd’hui votre bureau d’étude doit faire face à de nouveaux défis comme l’optimisation des coûts pour vos grands projets de construction et réhabilitation.



J’ai donc le plaisir de vous proposer mon offre de service en tant qu’économiste du bâtiment TCE – Chargé d’opération.



Après des années de Bureaux d’études d’ingénierie et d’entreprise, je suis à disposition pour ce poste.



Le secteur du Bâtiment m’a toujours attiré et cette expérience professionnelle m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences, dont le souci du détail technique et du contrôle financier d’un chantier.



Désireux de participer à des ouvrages des plus variés, le métier d’économiste de la construction et chargé d’opération, me convient parfaitement, ce qui a été confirmé et conforté par mon expérience réalisée tout au long des années passées.



Rigoureux et polyvalent, je connais et me documente régulièrement des nouvelles normes instituées à mettre en œuvre.



Espérant avoir l’occasion d’échanger avec vous l’ensemble de mon parcours lors d’un entretien, et de vous présenter mes nombreuses références





