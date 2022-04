Jean-Michel LEMOINE-POIRIER

Mon Moteur Professionnelle est l'Optimisation et la Sauvegarde d'un Contact Client Privilégié.

L'Ecoute et l'Empathie au service du Client, la Pleine Réponse à ses Besoins, à ses Difficultés rencontrées, sont les Piliers pour moi de mon Activité.

Un Client à l'aise et satisfait sera réceptif et ouvert vers d'autres prestations et d'autres produits à souscrire.....

Le client doit retenir in fine la Bonne Réponse apportée grâce au Bon Contact Interlocuteur.



Mes compétences :

Suivi administratifs, contentieux

Adaptabilité face au client, l'évolution du métier

Depuis 2000 + de 80% des Objectifs annuels obtenus

8,9/10 note globale Réponse aux besoins, Empathie

Ventes Additionnelles mrh pfa auto