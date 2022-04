Jean-Michel LESAGE

Compétences clés :



Management :



Gestion et Management d'équipes de 10 à 120 personnes

Encadrement direct de 4 à 6 Managers Seniors

Gestion d'un Département S.I. - Budget de 5 à 50 M€



Type de projets :



Pilotage de la performance, SIRH, Gestion Administrative et Financière, Référentiels

Transformation et rationalisation de Systèmes d'Information

Mise en oeuvre de SAP dans un contexte international



Expertises :



Mise en oeuvre de Systèmes d'Information Décisionnel

Management de grands projets de transformation Finances, Gestion, RH

Dématérialisation, Archivage Légal et Fiscal des factures



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projets

Grande Distribution

ERP

Decisionnel

SIRH

ITIL

oracle retail

SAP R/3

SAP

Performance

Management

Pilotage de la performance

Systèmes d'Information

Organisation