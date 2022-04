Jean-Michel MANUEL

NOBEA, cabinet de conseil indépendant, réalise des missions d’appui à consultation, et de conseil en organisation (conseil en support informatique, direction de projets, étude et mise en œuvre de PCA)…



Expérimentés, nos consultants interviennent chez des clients ou des SSII pour les accompagner pendant les phases de consultation :



- Recueil des besoins, rédaction des livrables (cahier des charges, critères de sélection,...), aide au choix des fournisseurs,



- Appui à la réponse (chiffrage, rédaction, appui à la soutenance…).



Pour des DSI, ils réalisent des missions d’audit et conseil en organisation :



- Accompagnement pour l’évolution d’un service ;



- Audit de fonctionnement et préconisations pour améliorer la performance d’un support informatique ;



- Etude et mise en œuvre de plans de continuité d’activités



