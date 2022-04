Jean-Michel Monnot est le créateur de All Inclusive!, cabinet électron libre qui a pour mission d’être un accélérateur de performance par l’inclusion. Il accompagne ses clients dans la création et la mise en oeuvre de leurs stratégie diversité et inclusion. Il est également un conférencier reconnu.



Entre 2007 et 2016, il a été Vice-Président Group Diversity & Inclusion de Sodexo, basé au siège du groupe à Issy les Moulineaux. Il a ainsi été responsable de la mise en œuvre de la stratégie diversité et inclusion du groupe dans les pays dans lesquels Sodexo est présent. En collaboration avec les équipes locales, il a élaboré et accompagné les plans d’actions pour chaque pays, les accompagnant dans le choix des priorités correspondant à leur propre réalité́. Il a ainsi promu l’engagement local en engageant les dirigeants de pays à signer les chartes de la diversité de leurs pays. Avec d’autres entreprises, il est à l’origine du lancement de nouvelles chartes comme par exemple en Pologne, en République Tchèque et au Maroc.



L’action de Jean-Michel Monnot s’est articulée autour de 5 thèmes principaux : la mixité́, les générations, le handicap, les orientations sexuelles et les cultures et origines. L’originalité de la démarche a été a été de couvrir toutes les dimensions de la diversité, en y rajoutant l’inclusion pour sortir des silos.



Dans le cadre de ses missions, Jean-Michel Monnot a développé des outils, animé un réseau de responsables diversité́, favorisé l’échange de bonnes pratiques, proposé des objectifs et mis en œuvre un tableau de bord diversité́.

En quelques années, Sodexo est devenu une référence en matière de diversité et d’inclusion et a été́ récompensé́ par de nombreux prix (Award Catalyst, Grand Prix des Trophées de la diversité́, trophée du déploiement international, Disability Matters Awards, Grand prix de la diversité de l’Autre Cercle).



Au cours de ses 25 années chez Sodexo, Jean-Michel Monnot a également exercé des fonctions commerciales et de direction opérationnelle. Au sortir de ses études à l’Ecole Supérieure de Commerce de Saint Etienne, Il avait commencé sa carrière dans le travail temporaire.



En plus de ses activités avec All Inclusive!, il est également membre depuis janvier 2016 du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les hommes, et fondateur et vice-président de l’association « Divercité » dans l’Eure.



Jean-Michel Monnot est né en Bourgogne, et vit aujourd’hui en Normandie. Probablement du fait de ses origines, il a une passion pour le vin. Cela a d’ailleurs été sa première approche de la diversité, car son plus grand plaisir est de découvrir des vins de différentes régions ou pays, de différentes couleurs, de différents arômes et de différents âges. En progressant vers l’inclusion, il bâtit une cave ou chaque bouteille à sa place.



