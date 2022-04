Jean-Michel POUPEAU

Engagé dans et autour de l’entreprise avec des mandats de représentation mais aussi à titre personnel sur les champs de l’Humain et du Territoire : Vice président de FACE Atlantique (Fondation Agir contre l’Exclusion ), Elu local …​ Je suis convaincu des liens et impacts puissants des bouleversements sociétaux sur le futur de l’entreprise : corps social perturbé, mondialisation et concurrence multiforme, révolution numérique, précarité des situations, champs politiques dépassés …qui génèrent de nouveaux rapports au temps , à l’espace et aux autres .

La mission de MUTATIO CONSEIL sera de vous accompagner pour définir, décider et manager les stratégies et actions opérationnelles en Conduite du Changement , Transformation des Organisations, évolution de vos politiques RH et orientations de formations.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Management opérationnel

Conseil en management

Marketing opérationnel

Gestion des ressources humaines

Relations clients

Gestion des compétences

Relations sociales

Analyse stratégique

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Développement commercial