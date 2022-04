Jean-Michel MUGNIER

Actuellement en poste au sein de l'Evian Resort (groupe Danone),depuis juillet 2011, au poste de directeur du centre thermale & SPA d'Evian, j'ai suivi l'intégralité du programme de rénovation de cet établissement comme chargé de projet sous la responsabilité de la chef de projet et en étroite collaboration avec le responsable travaux, l'architecte et les OPC.

J'ai fermé l'établisssement fin novembre 2011, mis en place le plan de redéploimenent des équipes avec les RH, benchmarké plusieurs autres centres SPA et thalasso, mis en place la campagne de communication et promotion, sélectionné les équipements d'hydrothérapie et autres équipements novateurs, mobilier et petit matériel, sélectionné les marques partenaires du SPA (Skinceuticals, Terraké et after the rain), crée la nouvelle offre (soins à la carte, journée et séjours), mis en place le plan de formation du personnel (nouveau process et protocoles...), suivi le recrutement des nouveaux CDS, réintégré les équipes, et depuis le 6 août 2012 rouvert l'intéfgralité du centre. Malgré quelques réglages encore à suivre de prés, la rouverture a connu un franc succés.



