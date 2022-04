Bonjour,



Je suis expert dans tout ce qui est Business Intelligence. Je peux automatiser quasi n'importe quel traitement de données (reporting dernière génération, assistant de saisie pour alimenter une base de données, macros, requêtes, etc...). Une réponse simple, précise et efficace sur vos besoins avec vos contraintes (informatiques très souvent).

Pour illustration, je peux concevoir des reporting de dernière génération comme ici : http://ns385271.ovh.net/cockpitview/portal/ (en restant sur EXCEL/ACCES). Je vous invite également à consulter ma présentation sur un projet déjà réalisé en EXCEL/ACCESS/VBA et SAS ici : https://www.dropbox.com/s/cefguzi96s6h2pe/20160202%20-%20Pr%C3%A9sentation%20projet%20r%C3%A9alis%C3%A9%20Jean-Michel%20N%C3%A8gre.ppt?dl=0 .

N'hésitez pas à me contacter via un message viadeo.



Cordialement,



Jean-Michel Nègre



Mes compétences :

Reporting

Programmation VBA

Business intelligence

Intelligence économique

Management d'équipe

Indicateurs de performances

Contrôle de gestion

Business plan

Études de marché

Langage SAS

Langage R

Langage SQL

Outils collaboratifs

Strategie

Enquêtes

Structuration de bases de données

Pédagogie

Pack office

DIGIMIND

Football

Statistiques

Poker

Organisé

Polyvalent