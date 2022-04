Jean-Michel OTT

Cryonet opère sur deux marchés de niche :

Nettoyage cryogénique à façon :

www.cryonet.fr

Fabrication de glace carbonique :

www.cryo-ice.fr

La société Cryonet, créée en novembre 2003, fait partie des premières entreprises sur le marché du nettoyage cryogénique.

Aujourd’hui, elle reste la plus importante avec une dizaine de machines de tir utilisées par les équipes d’intervention ou louées. ( de marques différentes Asco, Artimpex, Coldjet, Icetech )

Le société Cryonet bénéficie d’une expérience dans la plupart des domaines de prédilection du nettoyage cryogénique.

En 2007, l’activité a été diversifiée grâce à l’acquisition d’une unité de production de glace carbonique.

A ce jour, Cryonet a la plus importante unité de production française indépendante.



Par ailleurs, la société Cryonet a fortement développé la vente de glace carbonique en petites quantités ( sous la marque CRYO’ICE ) et assure quotidiennement de nombreuses livraisons sur toute la France.





Mes compétences :

Direction générale

Dirigeant