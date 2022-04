Jean Michel PERNIN

Conducteur de travaux chez SOGETREL Agence Rhone Alpes, construction et intégration de réseaux hauts débits.



Missions :

- En charge du déploiement FTTH sur la DSP du département de l'AIN pour le SIEA.

De la phase d'étude APS-APD jusqu'à la finalisation DOE-DGD en coordination avec la MOE et MOA.

Référentiel technique pour la valdation des études.

Consultation, encadrement et suivi des équipes de production internes et des sous-traitants en génie civil, plantation de poteaux, tirage des fibres aériennes et souterraines, pose et épissures des boites, installation et câblage des NR0

Gestion des stocks et approvisionnement du matériel

Gestion financière des affaires confiées, reporting et suivi de rentabilité

Encadrement des conducteurs de travaux juniors

Interface avec les collectivités locales pour le bon déroulement des travaux (Mairies, Conseil Général, SIEA, ERDF… )







Mes compétences :

Etude et analyse de faisabilité

Maitrise des déploiements THD FTTH

Organisation, gestion des travaux et reporting